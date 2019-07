Auch Trainer können „Gelb“ oder „Rot“ sehen

Neue Regel: Der Bundesliga-Schiedsrichter Frank Willenborg vom

SV Gehlenberg und seine Kollegen können ab sofort auch Trainern und anderen Offiziellen die Gelbe oder Rote Karte zeigen. Foto: dpa

Kreis Cloppenburg (tib). In den verschiedenen Fußballligen – von der Kreisklasse bis zur 1. Bundesliga – wird sich zur kommenden Saison einiges ändern. Die MT hat sich die wichtigsten neuen Regeln angesehen und Sebastian Möller (BC Ermke), den Schiedsrichter-Obmann des Fußballkreises Cloppenburg, nach seiner Meinung gefragt.



Eine wichtige Neuerung: Auch Trainer und andere Offizielle können nun eine Gelbe oder Rote Karte sehen. Kann der „Schuldige" nicht ausgemacht werden, erhält der Chef-Coach die Strafe. „Dass der Chef-Trainer stellvertretend eine Karte sieht, falls ein Ausspruch von der Bank nicht zugeordnet werden kann, könnte für mehr Ruhe sorgen", meint Möller.