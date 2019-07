Prepens scheidet aus

Talea Prepens (Foto: Prepens)

Borås (tib/ll). Die Leichtathletin Talea Prepens vom TV Cloppenburg hat bei den U20-Europameisterschaften den Einzug ins 100-Meter-Finale knapp verpasst. In ihrem Halbfinallauf landete sie im schwedischen Borås in einer Zeit von 11,70 Sekunden auf dem vierten Platz. Weil sich nur die jeweils drei Erstplatzierten der beiden Seminfinals sowie die beiden folgenden Schnellsten für den Endlauf qualifizierten, war das Halbfinale für Prepens Endstation. Drei Sprinterinnen, die nicht unter die ersten Drei kamen, waren nämlich schneller.

