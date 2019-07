Investor zieht sich von BVC-Frauen zurück

Aktuell wenig Grund zur Freude: Durch den Absprung des Investors ist die Zukunftsplanung des Frauenfußballs im BV Cloppenburg wieder ein ordentliches Stück schwieriger geworden. Archivfoto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Die Fußballfrauen des BV Cloppenburg bekommen ein massives Problem. Der Investor, der im Mai in Aussicht gestellt hatte, die weibliche Abteilung des Vereines finanziell zu unterstützen, hat von einem Engagement beim BVC Abstand genommen. Das ist das Ergebnis eines Treffens, das am Dienstagabend mit dem Investor, der namentlich nicht genannt werden möchte, und dem Notvorstand des Klubs stattgefunden hat. BVC-Präsident Olivier wollte sich zu den Ergebnissen der Verhandlungen nicht äußern. Er und Ruth Lüske seien intensiv dabei, die Zukunft des Vereins zu sichern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.