Talea Prepens sprintet bei der U20-EM

Persönliche Bestzeit: Bei der 26. Bauhaus-Junioren-Gala in Mannheim absolvierte Talea Prepens (rechts) die 100-Meter-Strecke vor einigen Wochen in 11,56 Sekunden. Foto: Harald Prepens

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg/Borås. Es ist eine Mischung aus Vorfreude und Aufregung, die Talea Prepens vor ihrem zweiten wichtigen Wettkampf auf internationaler Bühne verspürt. Bei den U20-Europameisterschaften im schwedischen Borås wird es für die Leichtathletin des TV Cloppenburg erstmals an diesem Donnerstagmittag ernst, wenn für sie um 12.25 Uhr der Vorlauf über 100 Meter ansteht. „Mein Wunsch ist es, dass ich mich für das Finale qualifiziere“, sagt Prepens. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.