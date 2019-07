Calvin Böckmann holt mit Team EM-Gold

Foto: Archiv/fn-press

Lastrup (fn-press). Calvin Böckmann hat mit dem Team der Vielseitigkeits-Junioren Gold in den Niederlanden geholt. Wie bereits berichtet war er mit der Mannschaft und seiner Stute Altair de la Cense an den Start gegangen. Bereits nach der Dressur setzte sich die deutsche Mannschaft an die Spitze. Mit vier Nullrunden durch den anspruchsvollen und sehr selektiven Geländekurs konnte das Quartett seine Führung weiter ausbauen. "Altair de La Cense hat super abgeliefert“, sagte der 18-Jährige. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.