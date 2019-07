Sven Thoß setzt auf „Maulwurftaktik“

Der neue Coach der BVC-Fußballfrauen im MT-Interview

Das neue BVC-Trainerduo: Chefcoach Sven Thoß im Austausch mit „Co“ Kea Eckermann. Die Sonnenbrille ist nicht nur eine Marotte des Cloppenburger Übungsleiters, wegen einer chronischen Bindehautreizung ist für Thoß das Tragen unerlässlich.Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Seit rund zwei Wochen stecken die Fußballfrauen des BV Cloppenburg in der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Bundesliga. Nach langen Jahren unter weiblicher Führung gibt nun ein Mann den Ton auf und von der Trainerbank an. Wie sich der neue Coach, der 52-jährige Sven Thoß, die Serie 2019/20 vorstellt und von wem er sich seine Fußballphilosophie abgeschaut hat, erzählt der gebürtige Potsdamer im MT-Interview. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.