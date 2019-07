Vorhang auf zum zweiten SVH-Supercup

Wieder Grund zum Feiern? Landesligameister SV Bevern kommt mit der Empfehlung des Turniersieges beim Tholen-Cup des SV Altenoythe nach Höltinghausen.Foto: Wulfers

Von Ludger Langosch



Höltinghausen. Es ist angerichtet für die zweite Auflage des SVH-Supercups. Das ebenso hochkarätig besetzte wie dotierte Fußballturnier des SV Höltinghausen hatte im vergangenen seine Premiere gefeiert und wird vom kommenden bis übernächsten Sonntag in leicht verändertem Modus über die Bühne gehen. Die Turnierlänge wurde um einen Tag erweitert, so dass die Mannschaften etwas mehr Zeit zur Regeneration haben. Gleichwohl bleibt die Belastung hoch. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 12. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.