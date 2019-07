Lea Meyer träumt leise von EM-Medaille

Hofft auf EM-Medaille: Lea Meyer (Mitte) wurde bereits Deutsche U23-Meisterin über 3000 Meter Hindernis. Foto: A. Beyer

Von Ludger Langosch

und Til Bettenstaedt



Löningen/Gävle. Von Hamburg über die schwedische Hauptstadt Stockholm bis ins von dort rund zwei Stunden entfernte Gälve: Am frühen Nachmittag hatte Lea Meyer am Dienstag ihr Reiseziel erreicht. In der Stadt, die ganz im Südosten des skandinavischen Landes liegt, tritt die Leichtathletin des VfL Löningen bei den Europameisterschaften der Altersklasse U23 an. Meyer startet über 3000 Meter Hindernis. In der vergangenen Woche schlug sich die 21 Jahre alte Studentin mit einem bakteriellen Infekt herum. „Mittlerweile fühle ich mich aber wieder ganz gut“, sagt sie. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.