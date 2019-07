VfL-Trio ist schnell untewegs

Gute Leistungen: Carolin Hinrichs (von links), Sonja Richter und Sophie Hinrichs präsentierten sich bei den Deutschen Meisterschaften in Bremen in einer starken Verfassung. Foto: A. Beyer

Bremen/Löningen (mt). Bei den Deutschen U16-Meisterschaften waren mit Sonja Richter sowie Carolin und Sophie Hinrichs auch drei Leichtathletinnen des VfL Löningen am Start. Das Trio präsentierte sich in Bremen nach guten Trainingsleistungen selbstbewusst und in einer starken Verfassung. Aufgrund ihrer Leistungen dürfen im Herbst nun alle drei mit einer Nominierung für den Kader des Niedersächsischen Landesverbandes rechnen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

