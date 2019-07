TVC weiter auf Suche nach Linkshändern

Kehrt nach Auslandssemester zum TVC zurück: Erik Gülzow fehlte am Montag aber noch beim Trainingsauftakt wegen der Beachhandball-Europameisterschaft. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Die Sommerpause ist vorbei, die Handballer des TV Cloppenburg bereiten sich auf die nächste Saison in der Oberliga Nordsee vor. Am Montagabend bat Trainer Barna-Zsolt Akacsos seine Spieler zum ersten Training.



Inhalt der Auftakteinheit: ein doppelter Coopertest, eine Laufübung, in der es um die absolvierte Strecke in einer bestimmten Zeit geht. „Ich hoffe, dass die Jungs ihre Hausaufgaben gemacht haben“, meint Akacsos. Deutlich mehr Sorgen macht dem Coach der Umstand, dass sich auf der Zugangsseite in den vergangenen Wochen nichts mehr getan hat. „Ein, zwei Linkshänder für die rechte Seite hätte ich gerne noch“, meint Akacsos. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

