Böckmann vor Start bei Europameisterschaft

Ambitionierte Ziele: Der 18 Jahre alte Calvin Böckmann hofft im niederländischen Maarsbergen auf eine Einzel- und/oder Mannschaftsmedaille. Foto: fn-press

Lastrup (fn-press). Calvin Böckmann aus Lastrup startet vom 10. bis 14. Juli bei den U18-Europameisterschaften der Vielseitigkeitsreiter. Mit seiner Stute Altair de la Cense reist er ins niederländische Maarsbergen. Für ihn wird es fast eine entspannte EM: Anders als 2018 ist er nämlich nur in einer Disziplin gefordert.



Wer die Wahl hat, hat die Qual – das weiß auch Calvin Böckmann. Der 18-Jährige ist als einziger deutscher Reiter sowohl im Springen als auch in der Vielseitigkeit von den jeweiligen Bundestrainern für das deutsche Team nominiert worden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.