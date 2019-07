Thoß-Debüt beim BVC mit 0:5-Niederlage

Auftakt mit Niederlage: Eigengewächs Emily Schmolke (schwarzes Trikot) kassierte bei ihrem Debüt in Cloppenburgs erster Frauenmannschaft gegen den niederländischen Ehrendivisionär SC Heerenveen am Sonntag in Emmen eine deutliche 0:5-Pleite. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Emmen. Am Ende kam es noch dick für die Fußballfrauen des BV Cloppenburg. In ihrem ersten Testspiel während der Vorbereitung auf die Zweitligasaison 2019/2020 kassierten sie auf dem Kunstrasenplatz der SVBO Emmen gegen den SC Heerenveen in den letzten drei Minuten noch zwei Gegentore. Somit stand nach 90 Minuten eine herbe 0:5-Niederlage (0:1) gegen den niederländischen Ehrendivisionär zu Buche.



Das Resultat war zwar für den neuen BVC-Trainer, Sven Thoß, eher Nebensache, aber dennoch fuchste ihn der klare Endstand. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe 8. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.