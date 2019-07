Die Tigers sind auf Suche nach Nachwuchs

Knappe Sache: Spielertrainer Mathias Rogge (am Boden) versucht, das Laufmal (Base) zu berühren, bevor Alexander Gerliz (links) den von Lukas Hummels geworfenen Ball fängt, bevor Rogge die Base berührt. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Löningen. Ein großer Rasenplatz, Fußballtore, Flutlichtmasten – auf den ersten Blick scheint die Sportanlage Hasetal am Löninger Freibad ein Ort zu sein, an dem ausschließlich gekickt wird. Dieser Eindruck täuscht. Auf der anderen Seite befindet sich nämlich ein Feld, das in Deutschland eher selten zu sehen ist: Dort wird seit Anfang des Jahrtausends Baseball gespielt – von den Löningen Tigers.



Wie es nach dieser Spielzeit mit den Tigers weitergeht, steht allerdings in den Sternen, weil einige Spieler die Region aus beruflichen und privaten Gründen verlassen könnten. Daher ist Mathias Rogges wichtigstes Ziel, „dass es überhaupt mit dem Baseball in Löningen weitergeht. Wir müssen uns um den Nachwuchs kümmern."