Night of the Fights wieder am Freitagabend

In Top-Form: Der MSC-Fahrer René Deddes (vorne in der Mitte) feierte in diesem Jahr schon einige Erfolge. Das Bild zeigt ihn bei seinem Maximum-Punktesieg beim Oberkrämer-Pokal. Foto: Daniel Sievers

Cloppenburg (mt). Nach dem für die MSC Fighters auf heimischer Bahn erfolgreichen April-Rennwochenende mit der Titelverteidigung des Paar-Cups sowie dem Sieg des Team-Cup-Rennens lässt der jährliche Speedway-Höhepunkt in Cloppenburg nicht mehr lange auf sich warten. Bereits in zehn Wochen startet die diesjährige Night of the Fights, die am Freitag, 13. September, von 19.30 Uhr an ausgetragen wird.



Dass das prestigereiche Rennen nach zwei Jahren wieder an einem Freitag stattfindet, liegt daran, dass tags darauf die Langbahn-Team-Weltmeisterschaft im benachbarten Vechta veranstaltet wird. „Somit bieten wir den Zuschauern wieder ein Bahnsport-Wochenende der Extraklasse, für das sich auch die weite Anreise der Fans allemal lohnt", so MSC-Präsident Burkhard Timme.