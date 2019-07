Torliene geht, doch Neldner könnte bleiben

Die Neuen beim Trainingsauftakt: Von links: Testspieler Qendrim Krasniqi, David Hüsing, Lasse Koop, Arne Torline, Michael Abramzcyk, Trainer Wolfgang Steinbach, Hannes Tiemann, Jan-Ole Rahenbrock. Foto: Wevering

Cloppenburg (rw/mt). Fußball-Landesligist BV Cloppenburg hat die Vorbereitung für die am 2. August mit dem Heimspiel gegen SV Bevern beginnende Saison gestartet. Beim Trainingsauftakt unter dem neuen Trainer Wolfgang „Maxe" Steinbach fehlten urlaubsbedingt Janek Jacobs und Jan Ostendorf. Derzeit besteht die Mannschaft aus 16 Spielern. Torhüter Arne Torliene (vom BV Essen), bei der ersten Einheit noch dabei, entschied sich inzwischen jedoch gegen ein Engagement beim BVC. Einziger Torhüter im Kader ist derzeit somit Michael Litau. Jan Ostendorf, Jan-Philip Plaggenborg, Kristian Westerveld, Enes Muric, Michael Lohe, Nico Thoben und Derrick Ampofo verlängerten ihre Verträge.