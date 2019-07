BVC vierter Klub der Spielgemeinschaft

Torjubel: Die A-Junioren der JSG Cloppenburg-Süd schafften den Aufstieg in die Bezirksliga. Foto: Hermes

Cloppenburg (her). Neue Kooperation: Mit dem BV Cloppenburg beteiligt sich ab der neuen Saison ein vierter Verein bei der JSG Cloppenburg Süd. Mit dabei sind zudem die Gründungsmitglieder BW Galgenmoor, TuS Emstekerfeld und DJK Stapelfeld. Die gemeinsame Arbeit trägt Früchte, ein Erfolg im ersten Jahr nach der Gründung war der sofortige Aufstieg der A-Jugend in die Bezirksliga.



Die Zusammenarbeit gilt auch künftig von der C- bis zur A-Jugend. „So können wir den Kindern viele verschiedene Spielklassen anbieten. Jeder ist willkommen“, erklärt BWG-Jugendobmann Andreas Borchers. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.