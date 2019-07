Auftakt mit neuem Coach Sven Thoß

Nicht mehr beim BVC: Agnieszka Winczo (schwarzes Trikot) war 2011 vom polnischen Klub RTP Unia Racibórz nach Cloppenburg gewechselt. Archivfoto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Eine Zeit lang Ruhe bedeutet noch lange keine Untätigkeit. Nachdem der Notvorstand des BV Cloppenburg Tanja Schulte als sportliche Leiterin für den weiblichen Bereich wieder ins Amt gehoben hatte – Schulte war vom alten Präsidium kurz vor dem letzten Saisonspiel fristlos gefeuert worden –, hatte es zunächst keine Nachrichten rund um die Zweitliga-Fußballerinnen gegeben. Doch nun – beim Trainingsauftakt am Montagbend – präsentierte Schulte einen nahezu vollständigen Kader – und einen neuen Trainer.



Sven Thoß wird künftig die sportlichen Geschicke leiten. Thoß bringt die nötige A-Lizenz und reichlich Erfahrung mit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.