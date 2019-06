Hoffmann bleibt Chef der Fußballspieler

Faire und engagierte Sportler: Die Geehrten vor dem Hotel zum Rathaus in Essen, dem Austragungsort des Kreistages. Fotos: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Essen. Neuwahlen, Berichte, Verabschiedungen, Ehrungen – das Programm des Cloppenburger Fußball-Kreistags war am Samstag pickepackevoll. Die wichtigste Nachricht: Hans-Jürgen Hoffmann als Vorsitzender und seine Vorstandskollegen, die weitermachen wollten, wurden einstimmig wiedergewählt. Geschichte wurde im Hotel zum Rathaus in Essen – der BVE war in diesem Jahr Gastgeber – auch geschrieben: Denn mit Silke Hanneken (SV Thüle) als stellvertretender Vorsitzenden ist nun erstmals eine Frau Teil dieses Gremiums. Neu dabei ist zudem Klaus Kösterke, der auf Jürgen Dill als Pressewart folgt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 1. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.