Vorsitzender: Jugendleiter wählen Deeken

Kreis-Jugendausschuss: (von links) Bernd Diekmann, Silvia Tebben, Martin Greten, Hermann Pohlmann, Theo Rüve, Karl-Heinz Deeken, Ewald Preit, Wolfgang Preit, Stefan Plate und Ignatz Nacke. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Kreis Cloppenburg. Auf die abgeschlossene Saison hat der Fußballkreis-Jugendausschuss am Donnerstagabend zurückgeblickt. „Ihr seid das Herz des Jugendfußballs“, sagte Karl-Heinz Deeken, der in der Versammlung zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde. Auch die restlichen Mitstreiter die zur Wahl standen wurden einstimmig bestätigt. Deeken hatte den Posten vor einem Jahr kommissarisch von Hermann Pohlmann übernommen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. Juni – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.