Pia Focken fliegt zum Landesmeister-Titel

Königin der Lüfte: Pia Focken war im Göttinger Jahnstadion im Stabhochsprung-Wettbewerb der Altersklasse U18 am vergangenen Wochenende nicht zu schlagen. Foto: Harald Prepens

Von Til Bettenstaedt



Göttingen/Garrel. Premiere bei den Niedersachsen-Meisterschaften: Mit der 17 Jahre alten Pia Focken vom BV Garrel hat sich erstmals eine Leichtathletin aus dem Kreis Cloppenburg den Titel in einem Stabhochsprung-Wettbewerb gesichert. Im Göttinger Jahnstadion überquerte sie in der Altersklasse U18 2,71 Meter und holte so die Goldmedaille. Sogar zwei Siege feierte am vergangenen Wochenende Fockens Vereinskameradin Christina Gerdes, die sich bei den Frauen über 1500 und 5000 Meter durchsetzte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

