SVA feiert 30 Jahre Bezirksliga

Erleichterung pur: Meppens Spieler und Trainer feierten 2017 den Aufsteig in die 3. Bundesliga. Am 12. Juliu gastiert der Drittligist beim SV Meppen. Archivfoto: Hermes

Von Rolf Wulfers



Altenoythe. Die alte Saison ist gerade erst beendet, da ist für die Fußballer bereits wieder Vorbereitung auf die neue Serie angesagt. Nach den ersten Trainingseinheiten kommt es bei der Altenoyther Fußballwoche vom 6. bis 13. Juli zu den ersten Testspielen der höherklassigen Teams des Kreises Cloppenburg. Fußball-Drittligist SV Meppen bestreitet im Rahmen der Altenoyther Sportwoche ein Testspiel gegen die Gastgeber. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.