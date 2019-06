Trainerfrage geklärt: BVC holt Steinbach

Bald wieder an der Seitenlinie: Bis Sommer 2018 war Wolfgang Steinbach Coach des BV Essen. Nach einer einjährigen Pause kehrt er beim BVC auf die Trainerbank zurück. Archivfoto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Vor knapp einer Woche dachte Wolfgang Steinbach so gut wie gar nicht an Fußball – schon gar nicht an einen Job als Coach. Dann folgte am Donnerstag ein Anruf von Professor Dr. Lucien Olivier, der gemeinsam mit Ruth Lüske den Notvorstand des BV Cloppenburg bildet. Seit Montag ist klar: Der frühere DDR-Nationalspieler wird neuer Trainer der Landesliga-Kicker, wovon die MT bereits ausgegangen war. „Wir haben uns geeinigt. Am Dienstagabend lerne ich um 19 Uhr die Mannschaft kennen“, sagt Steinbach, der bis Sommer 2018 den BV Essen trainiert hatte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.