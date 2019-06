Famoses Fußballfest mit exakt 1000 Toren

Zentimeter fehlten: BVC-Keeper Theo Wichmann streckt sich bei diesem Schuss im Halbfinale gegen RW Damme vergeblich. Am Ende mussten sich die Cloppenburger im Neunmeterschießen mit 5:6 geschlagen geben. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Molbergen. Ein äußerst schicker neuer Sportpark, ein bestens vorbereiteter Gastgeber, spannende Partien und Sonnenschein pur – die 21. Auflage des Fußballturniers um den OM-Cup war ein voller Erfolg. Genau 1145 E-Junioren in 112 Mannschaften waren am vergangenen Wochenende auf der Anlage des SV Molbergen mit jeder Menge Spaß dabei und präsentierten den vielen Zuschauern ihr Können. In der höchsten Leistungsstufe 1 durfte am Ende der TV Dinklage jubeln, der sich im Finale mit 2:0 gegen RW Damme durchsetzte.



Mit wem man an den beiden Turniertagen auch sprach, es gab niemanden, der den gastgebenden SVM, der rund 370 Helfer vor Ort hatte, nicht in den höchsten Tönen lobte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 24. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

23.06.2019 | Einzig Elbers meistert Parcours fehlerfrei