Einzig Elbers meistert Parcours fehlerfrei

Auf geht‘s zur Ehrenrunde: Vincent Elbers (RUFG Falkenberg) blieb als einziger Teilnehmer des Großen Preises fehlerfrei. Foto: Wulfers

Von Sabine Wenck

und Rolf Wulfers



Cloppenburg. Matthias Janßen (RFV Holdorf) bei den Springreitern und Lukas Fischer (RURV Rastede) in der Dressur sind die neuen Weser-Ems-Meister. Der Höhepunkt zum Abschluss der Cloppenburger Reitertage bot ein nicht eben alltägliches Szenario. Von den 27 Teilnehmern schaffte es gerade einmal ein Reiter, den Parcours fehlerfrei zu absolvieren. Der Falkenberger Vincent Elbers sicherte sich somit die Siegprämie im Großen Preis der Öffentlichen Versicherungen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 24. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

