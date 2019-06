BV Cloppenburg will neuen Trainer präsentieren

Comeback auf der Trainerbank?: Wolfgang Steinbach war zuletzt für den BV Essen verantwortlich. Archivfoto: Wulfers

Cloppenburg (tib). Der BV Cloppenburg will im Laufe des Montages den Namen des neuen Trainers der Landesliga-Fußballer präsentieren. „Es sind nur noch ein paar Kleinigkeiten zu klären“, sagte Notvorstand Professor Dr. Lucien Olivier auf Nachfrage der MT. „Ich kann aber schon verraten, dass es sich um einen erfahrenen und in der Region bekannten Mann handelt.“ Da passt es, dass sich am vergangenen Wochenende die Anzeichen verdichteten, dass es sich bei dem Coach um einen alten Bekannten handeln könnte: Wolfgang „Maxe“ Steinbach. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 24. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.