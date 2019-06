254 Unparteiische sorgen für Ordnung

Fotocollage zum Abschied: Christian Scheper (Mitte) erhielt von Josef Laudenbach (links) und Sebastian Lampe Erinnerungen an seine 16-jährige Tätigkeit als Schiedsrichter. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Lastrup. Fabian Einhaus und Luca Kalvelage für den ausscheidenden Christian Scheper als Lehrwartduo, war die einzige Veränderung bei den Wahlen zum Vorstand des Kreis-Schiedsrichterausschusses. DieLehrabende verzeichneten mit durchschnittlich 40 Teilnehmern eine steigende Tendenz. Besonders erfreulich: Waren zu Beginn der Saison noch 232 Schiedsrichter gemeldet, so kann Ansetzer Josef Laudenbach nunmehr auf 254 Spielleiter zurückgreifen. 25 Abgängen standen 47 neue Referees gegenüber, die nach den Anwärterlehrgängen ihre Prüfungen bestanden.