Ein Ort im fußballerischen Ausnahmezustand

Kampf um jeden Ball: Die 112 Mannschaften werden an diesem Wochenenende beim 21. OM-Cup in Molbergen sicher wieder mit großem Engagement dabei sein. Archivfoto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Molbergen. Auf der Sportanlage des SV Molbergen herrscht von Samstagmittag bis Sonntagnachmittag fußballerischer Ausnahmezustand. Bei der 21. Auflage des OM-Cups für E-Junioren werden 1200 Kinder in 112 Teams auf elf Plätzen dribbeln, passen und Tore schießen. Betreut werden die Nachwuchstalente von 250 Trainern. Die Gastgeber rechnen damit, dass bei den entscheidenden Partien am morgigen Sonntag

rund 5000 Menschen vor Ort sein werden.



Vom OM-Cup-Beauftragten des Fußballkreises Cloppenburg, Christian Albers, gibt es vor dem Start der Mammutveranstaltung ein dickes Lob in Richtung des SVM. „Wir sind schon jetzt froh, mit dem SV Molbergen einen tollen Verein als Ausrichter gefunden zu haben. Die Organisatoren hatten kaum Fragen, haben so gut wie alles in Eigeninitiative auf die Beine gestellt", sagt Albers.