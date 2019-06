Ben Haase entscheidet Spiel mit Viererpack

Finalisten bei den F-Junioren: Der SC Sternbusch (grün-weiße Trikots) wurde dank des 4:2-Sieges über den FC Lastrup Kreismeister. Foto: Wulfers

Galgenmoor (tib). Die Fußballer des SC Sternbusch haben am Donnerstagabend den Kreismeistertitel der F-Junioren gewonnen. Auf der Sportanlage von BW Galgenmoor setzte sich die Mannschaft im Endspiel mit 4:2 gegen den FC Lastrup durch. Überragender Akteur war Ben Haase, dem alle vier SCS-Treffer gelangen. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe am 22. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.