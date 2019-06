Hennig wechselt vom BVC zum TV Dinklage

Foto: MT-Archiv

Cloppenburg (tib). Herber sportlicher Verlust für die Fußballer des BV Cloppenburg: Wie Matthis Hennig der MT am Donnerstagmittag bestätigte, zog er seine Zusage zurück und wird in der kommenden Saison für den Cloppenburger Landesliga-Konkurrenten TV Dinklage auflaufen. „Seit meiner Zusage haben sich die Voraussetzungen geändert. Es wird fast gar nicht über den Sport, sondern vor allem über andere Dinge gesprochen. Trotzdem ist mir die Entscheidung sehr schwer gefallen, schließlich habe ich seit der D-Jugend beim BVC gespielt“, so Hennig.



Nicht nur der 20 Jahre alte Allrounder, sondern auch Derrick Ampofo, Rami Kanjo und Tom Litzenberger, die ebenfalls eigentlich beim BVC bleiben wollten, werden den Klub verlassen.

