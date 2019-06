Dreifacher Triumph für starkes TVC-Trio

Persönliche Bestleistung: Nadia Wema warf den Speer 28,98 Meter weit. Foto: Prepens

Cloppenburg (mt). Große Erfolge für die Leichtathleten des TV Cloppenburg: Die U16-Athleten des TVC gewannen in Bad Harzburg drei Landesmeistertiteln im Mehrkampf. Nadia Wema (W14) erwischte einen optimalen ersten Wettkampftag mit vier persönlichen Bestleistungen. Ese Wema und Torben Prepens gewinnen ebenfalls den Landestitel im Mehrkampf. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

