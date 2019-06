Guido Klatte startet als Titelverteidiger

In Cloppenburg am Start: Sandra Auffarth belegte beim Deutschen Spring-Derby in Hamburg-Klein Flottbeck vor 25 000 Zuschauern Rang drei. Foto: Petra Beinecke

Von Sabine Wenck



Cloppenburg. Der Auftakt war bereits am Mittwoch und bis zum Sonntag finden wieder die Cloppenburger Reitertage in der Reitanlage des Reit-und Fahrvereines statt. Die Meister des vergangenen Jahres, Lukas Fischer (RUFV Rastede) Dressur und Guido Klatte jr. (RG Klein Roscharden) Springen treten wieder an, um ihren Titel zu verteidigen. Neben der Meisterschaft gibt es zahlreiche andere Prüfungen an den fünf Turniertagen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.