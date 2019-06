MSC-Team nach souveränem Sieg auf EM-Kurs

Die Reifen halten: Alexander Budde mit seinem Team Sascha Fichte und Tobias Konnemann befreiten sich auch aus schwierigsten Situationen und liegen im Kampf um die EM vorne. Foto: Amelie Courtine

Cloppenburg (ah). Motorsport in Perfektion erlebten die Zuschauer beim zweiten Lauf der Truck-Trial-Europameisterschaft im französischen Montalieu-Vercieu. Besonders erfreulich für die Cloppenburger: Beim Team Alexander Budde/Sascha Fichte/Tobias Konnemann scheint der Knoten endlich geplatzt zu sein. Wie auf Schienen fuhr Budde mit seinem Actros in der Kategorie IV durch den Parcours und meisterte souverän alle Sektionen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.