Lea Meyer sprintet zur Goldmedaille

Siegertrio: Lea Meyer (Mitte) wurde Deutsche Meisterin vor Agnes Thurid Gers (links/SCC Berlin) und Josina Papenfuß (TSG Westerstede). Foto: A. Beyer

Wetzlar (mt). Vor fünf Jahren gewann Lea Meyer den letzten ihrer bisher vier deutschen Meistertitel, damals noch in der U18. Im hessischen Wetzlar hat sie diese Durststrecke beendet und eindrucksvoll den U23-Titel über 3000-Meter-Hindernis gewonnen. Im Vorfeld war Meyer mit 9:54,85 Minuten zwar bisher die schnellste Zeit aller gemeldeten Teilnehmerinnen gelaufen, doch in Wetzlar zählte es: Es ging um den DM-Titel und um die Tickets für die U23-Europameisterschaften. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

