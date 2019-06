BV Essen schafft’s unbesiegt zum Bezirkspokalsieg

Pokalsieger: Essens Altherrenfußballer gewannen souverän das Bezirksturnier und qualifizierten sich damit gleichzeitig für die Niedersachsenmeisterschaft. Foto: Rolfes

Winkum (ro). Die über 32-jährigen Altherrenfußballer des BV Essen beherrschten das von Kreismeister SC Winkum ausgerichtete Bezirkspokalturnier souverän und wurden verdienter Nachfolger des ostfriesischen Vorjahressiegers BSV Bingum.



Das geschlossen und eingespielt auftretende Siegerteam, das als Hallenpokalsieger erst über eine „Wild Card" ins Teilnehmerfeld fand, blieb mit zwölf Punkten bei 6:2 Toren ungeschlagen und hat sich damit auch als Vertreter des Bezirks Weser-Ems für die Niedersachsenmeisterschaft im nächsten Jahr qualifiziert.