Ex-Weltmeister ist Nummer zu groß

Prominenter Gegner: Erdogan Kadrija (links) traf in Schwerin auf den ehemaligen Weltmeister Jürgen Brähmer. Foto: Kadrija

Schwerin (tib). Trotz der Niederlage überwog bei Erdogan Kadrija bei Weitem der Stolz. Bei der Agon-Boxgala in Schwerin durfte sich der Profi aus Lindern im Ring nicht nur mit dem ehemaligen Weltmeister Jürgen Brähmer (40) messen, sondern sein Können erstmals auch einem Fernsehpublikum präsentieren. So ärgerte ihn der K.o. in der zweiten Runde dann auch nicht allzu sehr. „Jürgen ist ein Weltklasse-Boxer. Außerdem hatte ich statt zwölf Wochen nur zwölf Tage Zeit, um mich vorzubereiten", sagt der 32-Jährige mit dem Kampfnamen „Big Edi".