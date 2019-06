„Big Edi“ fordert Exweltmeister heraus

Herausforderung: Erdogan Kadrija kämpft gegen Exweltmeister Jürgen Brähmer. Foto: ll

Cloppenburg/Schwerin (ll). Der Cloppenburger Profiboxer Erdogan Kadrija hat am Samtagabend seinen nächsten Auftritt. In Schwerin tritt er bei der Agon-Boxgala an und trifft im Hauptkampf auf Jürgen Brähmer, einem von drei Exweltmeistern, die an diesem Kampfabend in der Schweriner Sport- und Kongresshalle in den Ring steigen. Der MDR überträgt am Samstagabend diese Boxgala von 22.35 Uhr an live. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.