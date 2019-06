Cloppenburgs D-Junioren holen Titel

Klarer Sieger: Die D-Jugendfußballer des BV Cloppenburg (schwarze Trikots) gewannen das Endspiel um die Kreismeisterschaft gegen die JSG Essen/Bevern/Bunnen auf der Sportanlage des BV Kneheim deutlich mit 5:0. Foto: Wulfers

Kneheim (mt). Die D-Jugendfußballer des BV Cloppenburg sind ihrer Favoritenrolle im Endspiel um die Kreismeisterschaft gerecht geworden. Im Kräftemessen der beiden Staffelsieger in der Punktrunde setzte sich der BVC-Nachwuchs in Kneheim gegen die JSG Essen/Bevern/Bunnen am Ende etwas zu deutlich mit 5:0(1:0) durch.



Die Cloppenburger, die ihre zehn Spiele in der Staffel allesamt gewonnen und die 30 Punkte mit dem imponierenden Torverhältnis von 70:2 Treffern errungen hatten, übernahmen gleich zu Beginn der ersten 30 Minuten die Initiative und setzten den Gegner unter Druck.