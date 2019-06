Beste Bedingungen für besonderes Turnier

Gelingt der Hattrick? Philip Bölle hofft nach zwei Erfolgen auf den dritten Sieg beim Alfred Borchers Gedächtnispreis. Foto: Wenck

Cloppenburg (mt). In der Reitanlage des Reitvereines Cloppenburg stehen die Zeichen schon wieder auf „Turnier“. Ein Teil der rund 80 freiwilligen Helfer arbeiten schon seit Wochen, um die Reitanlage herauszuputzen.



Höhepunkt des fünftägigen Events sind natürlich die Weser-Ems-Meisterschaften, die seit Jahren in Cloppenburg ausgetragen werden. Hier kommen Reiter im Bereich Springen und Dressur aus der gesamten Region zusammen, um sich die begehrte Meisterschärpe zu sichern. Es werden Prüfungen bis zur schweren Klasse ausgetragen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.