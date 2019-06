Gäste drehen nach der Pause mächtig auf

Finalisten bei den A-Junioren: Die JSG Sedelsberg/Neuscharrel (rote Trikots) sicherte sich den Pokalsieg mit einem 4:0-Erfolg gegen JSG Lindern/Vrees II. Foto: Kock

Vrees (rw). Die JSG Sedelsberg/Neuscharrel ist neuer Kreispokalsieger der A-Jugendfußballer. Im Finale auf dem Sportplatz des SV Frisia Vrees kam die JSG zu einem 4:0 (0:0)-Erfolg gegen den klassentieferen Gastgeber JSG Lindern/Vrees II. Zunächst war es eine zerfahrene Partie. Torchancen gab es zwar auf beiden Seiten, doch bis zur Pause blieb es beim torlosen Remis. Doch dann drehten die Gäste auf. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.