SC Sternbusch wird Favoritenrolle gerecht

Siegerjubel: Hansa Friesoythe IV (links), SV Bethen (Mitte) und SC Sternbusch (rechts) sicherten sich die Pokale bei der 38. Auflage des Garreler Pfingstturniers für F-Jugendfußballer. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers

Garrel. SC Sternbusch heißt der Sieger beim Garreler Pfingstturnier für F-Jugendfußballer. Im Finale besiegten die SCS-Kicker Blau-Weiß Galgenmoor mit 1:0.

Cheforganisator Bernd Diekmann hatte zusammen mit den Mitgliedern des Kreisjugendausschusses und der bewährten Crew des BV Garrel alles im Griff. Auch der teilweise böige Wind störte allenfalls die Zuschauer, die jungen Fußballer ließen sich in ihrem Engagement ganz und gar nicht stören. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. Juni – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

