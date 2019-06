Elsten entreißt Peheim den großen Pott

Tolle Geste: Elstens Spieler überreichten nach der Siegerehrung Ehrenpräsident Erich Fredeweß den imposanten Pokal. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Peheim. DJK Elsten ist neuer Kreispokalsieger. Im Finale kamen die DJK-Fußballer beim SV Peheim zu einem 7:6 (1:1)-Erfolg nach Elfmeterschießen. „Macht euch unsterblich." Rein biologisch betrachtet dürfte das große Plakat des Elstener Anhangs kaum in die Tat umzusetzen sein. Allerdings: Zu einem Eintrag in demnächst noch zu erstellende Vereinschroniken sollte die formidable Vorstellung der DJK in einem jederzeit spannenden Finale allemal reichen.