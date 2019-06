SV Peheim hofft verstärkt aufs Double

Fußball:Samstag um 16 Uhr Kreispokalfinale gegen DJK Elsten / Gastgeber in der Favoritenrolle

Erneuter Grund zum jubeln? Peheims Fußballer feierten die Kreisklassen-Meisterschaft und treffen morgen im Kreispokalfinale auf DJK Elsten. Foto: Langosch

Von Rolf Wulfers



Kreis Cloppenburg. SV Peheim gegen DJK Elsten lautet am Samstag ab 16 Uhr das Finale im Fußball-Kreispokal. Vor der Saison hätte wohl kaum jemand auf eine derartige Endspielpaarung getippt. Sämtliche Kreisligisten blieben auf der Strecke, so dass zwei Teams aus der 1. Kreisklasse nun den Pokalsieger ermitteln.