Tanja Schulte beim BVC zurück im Amt

Zurück im Geschäft: Tanja Schulte kehrt als sportliche Leiterin des weiblichen Bereichs beim BV Cloppenburg zurück. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Der neue Notvorstand des BV Cloppenburg um Dr. Lucien Olivier hat eine erste wichtige Personalie unter Dach und Fach gebracht. Die ehemalige sportliche Leiterin, Tanja Schulte, die Oliviers Vorgänger, Dr. Jürgen Vortmann, kurz vor Saisonende gefeuert hatte, ist zurück in Amt und Würden. Außerdem hat der Deutsche Fußballbund (DFB) den BVC-Frauen die Lizenz für die 2. Bundesliga erteilt. „Die fristlose Entlassung ist vom Tisch“, erklärt Schultes Rechtsanwalt, Jan Oskar Höffmann, in einer Pressemitteilung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

