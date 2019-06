BVC-Notvorstand Dr. Olivier ist „zuversichtlich“

Prof. Dr. Lucien Oliver © Olivier

Cloppenburg (ll). Auf einem Sponsorentreffen hat der neue Notvorstand des BV Cloppenburg, Dr. Lucien Olivier, positive Signale mitgenommen: „Ich habe jetzt zwar keinen Koffer voller Geld, aber ich bin zuversichtlich, dass es funktionieren wird, die nächste Saison zu gestalten.“ Neben dem wirtschaftlichen Bereich muss Olivier die sportliche Zukunft des BVC sichern. So ist nach der Absage Ralf Ewens ein neuer Coach für die Landesligamänner zu finden. „Kein Problem“, meint Olivier. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.