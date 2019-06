SV Molbergen will Müllberge reduzieren

Alles vorbereitet: Die OM-Cup-Organisatoren mit (von links) Ralf Böckmann (OM-Cupbeauftragter Kreis Vechta), Erwin Budde (SV Molbergen), Hermann Pohlmann (stellvertretender Vorsitzender des Jugendausschusses im Fußballkreis Cloppenburg), Andreas Göken, Wolfgang Preit, Martin Schrand (alle SVM) Christian Albers (OM-Cupbeauftragter Kreis Cloppenburg) und Theo Thoben (SVM). Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Molbergen. Der SV Molbergen putzt sich heraus, um in knapp drei Wochen ein perfekter Gastgeber für rund 1200 E-Jugendfußballer zu sein, wenn die 21. Auflage des OM-Cups auf der schmucken Anlage des SVM über die Bühne geht. „Wir sind mit den Planungen sehr weit fortgeschritten", sagte Andreas Göken, Mitglied des Orgateams. Neben den Sicherheitsaspekten haben sich die Molberger den Umweltschutz auf die Fahnen geschrieben. „Wir wollen im Grunde den OM-Cup plastikfrei halten", sagt Theo Thoben aus dem Orgateam.

