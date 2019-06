BVC wünscht sich Eröffnung gegen Bevern

Gemeindederby: Der BV Essen (links: Michael Schaubert) und der SV Bevern (hier: Tobias gr. Macke) treffen auch in der kommenden Saison in der Landesliga aufeinander. Foto: Wulfers

Von Ludger Langosch



Kreis Cloppenburg. Die Landesliga des Fußballbezirks Weser-Ems wird in der kommenden Saison eine vom Oldenburger Münsterland dominierte Liga. Sie wird um ein Team auf 17 Mannschaften aufgestockt, knapp die Hälfte, nämlich derer acht, kommen aus den Kreisen Vechta und Cloppenburg.



„Der Spielplan für eine 17er-Staffel wird nach dem Schema einer Liga mit 18 Mannschaften erstellt. Es wird also ein enges Programm“, meint Staffelleiter Stefan Brinker. Bei der Verteilung der Termine ist Brinker sehr bemüht, Wünsche der Vereine zu erfüllen. So würde der BV Cloppenburg anlässlich seines 100-jährigen Bestehens gern ein Eröffnungsspiel bestreiten, und zwar gegen den amtierenden Meister, SV Bevern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.