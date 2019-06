Joshua Sausmikat trifft Hansa ins Mark

Die Riesenchance zum Siegtreffer: Robert Plichta (grünes Trikot) drischt den Ball in der Nachspielzeit aus kurzer Distanz übers Essener Tor. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Friesoythe. Schockstarre bei den Fußballern von Hansa Friesoythe: Nach dem 1:1 (0:0)-Remis im Kreisderby gegen den BV Essen muss das Team von Trainer Hammad El-Arab den bitteren Gang in die Bezirksliga antreten.



Der Friesoyther Coach saß auch 20 Minuten nach Spielende nahezu regungslos auf seinem Trainerstuhl, während seine Spieler völlig konsterniert Richtung Kabinentrakt schlichen. Dabei hätten die Hausherren schon früh für die so dringend erhoffte Entspannung sorgen können. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe 3. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.