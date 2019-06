Peheim gewinnt Endspiel um Titel

So sehen Sieger aus: Die Fußballer des SV Peheim sind Meister der 1. Kreisklasse. Foto: Langosch

Kreis Cloppenburg (ll). Packendes Finale in der 1. Fußballkreisklasse: Der SV Peheim gewinnt das „Endspiel“ um die Meisterschaft beim VfL Löningen mit 2:1. Für beide stand der Aufstieg schon vorher fest. Diese Chance bleibt dem SV Petersdorf verwehrt, trotz eines 5:0 in Elsten. Durch Friesoythes Abstieg aus der Landesliga gibt es keine Chance mehr auf einen weiteren freien Platz in die Kreisliga. BW Galgenmoor reicht im direkten Duell um Klassenerhalt ein 3:3 beim SV Harkebrügge II. Der SV Petersdorf knackte mit einem 5:0-Erfolg bei der DJK Elsten die 100-Tore-Marke. Die einzelnen Spielberichte lesen Sie in der Ausgabe 3. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.