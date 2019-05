Ralf Ewen zieht Zusage beim BVC zurück

Foto: Hermes

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Neue Unruhe beim BV Cloppenburg. Kurz, nachdem das alte Präsidium um Dr. Jürgen Vortmann zurückgetreten ist und ein Notvorstand mit Dr. Lucien Olivier das Amt übernommen hat, folgte jetzt der nächste Paukenschlag: Ralf Ewen, der bei den Cloppenburgern als Trainer der ersten Männermannschaft einsteigen sollte, hat seine Zusage zurückgezogen und steht für den Absteiger aus der Oberliga nicht mehr zur Verfügung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

