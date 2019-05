Friesoythes A-Jugend siegt im Elfmeterkrimi

Her mit der Schale: Hansa Friesoythes A-Jugendfußballer feier ausgelassen den Sieg im Finale des Bezirkspokals. Gegen den FC Schüttorf gewannen sie mit 6:5 nach Elfmeterschießen. Foto: Passmann

Friesoythe (mp). Großer Erfolg für die A-Jugendfußballer des SV Hansa Friesoythe. Durch ein 6:5 (1:1, 0:0) nach Elfmeterschießen im Finale gegen den FC Schüttorf haben sie den Bezirkspokal gewonnen. Das 1:1 hatte auch nach Ablauf der 90 Minuten Bestand, so dass das Elfmeterschießen die Frage nach dem Sieger beantworten musste. In diesem Nervenspiel hatten letztlich die Gastgeber das bessere Ende für sich. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.